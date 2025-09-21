CotaçõesSeções
Moedas / WYFI
Voltar para Ações

WYFI

26.30 USD 2.89 (12.35%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WYFI para hoje mudou para 12.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.49 e o mais alto foi 28.30.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
24.49 28.30
Faixa anual
15.80 28.30
Fechamento anterior
23.41
Open
24.64
Bid
26.30
Ask
26.60
Low
24.49
High
28.30
Volume
4.314 K
Mudança diária
12.35%
Mudança mensal
54.61%
Mudança de 6 meses
59.88%
Mudança anual
59.88%
21 setembro, domingo