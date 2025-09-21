Moedas / WYFI
WYFI
26.30 USD 2.89 (12.35%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WYFI para hoje mudou para 12.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.49 e o mais alto foi 28.30.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.49 28.30
Faixa anual
15.80 28.30
- Fechamento anterior
- 23.41
- Open
- 24.64
- Bid
- 26.30
- Ask
- 26.60
- Low
- 24.49
- High
- 28.30
- Volume
- 4.314 K
- Mudança diária
- 12.35%
- Mudança mensal
- 54.61%
- Mudança de 6 meses
- 59.88%
- Mudança anual
- 59.88%
21 setembro, domingo