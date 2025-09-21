KurseKategorien
Währungen / WYFI
Zurück zum Aktien

WYFI

26.30 USD 2.89 (12.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WYFI hat sich für heute um 12.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.49 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
24.49 28.30
Jahresspanne
15.80 28.30
Vorheriger Schlusskurs
23.41
Eröffnung
24.64
Bid
26.30
Ask
26.60
Tief
24.49
Hoch
28.30
Volumen
4.314 K
Tagesänderung
12.35%
Monatsänderung
54.61%
6-Monatsänderung
59.88%
Jahresänderung
59.88%
21 September, Sonntag