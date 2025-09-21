Währungen / WYFI
WYFI
26.30 USD 2.89 (12.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WYFI hat sich für heute um 12.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.49 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.
Tagesspanne
24.49 28.30
Jahresspanne
15.80 28.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.41
- Eröffnung
- 24.64
- Bid
- 26.30
- Ask
- 26.60
- Tief
- 24.49
- Hoch
- 28.30
- Volumen
- 4.314 K
- Tagesänderung
- 12.35%
- Monatsänderung
- 54.61%
- 6-Monatsänderung
- 59.88%
- Jahresänderung
- 59.88%
21 September, Sonntag