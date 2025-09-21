QuotazioniSezioni
Valute / WYFI
Tornare a Azioni

WYFI

26.30 USD 2.89 (12.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WYFI ha avuto una variazione del 12.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.49 e ad un massimo di 28.30.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.49 28.30
Intervallo Annuale
15.80 28.30
Chiusura Precedente
23.41
Apertura
24.64
Bid
26.30
Ask
26.60
Minimo
24.49
Massimo
28.30
Volume
4.314 K
Variazione giornaliera
12.35%
Variazione Mensile
54.61%
Variazione Semestrale
59.88%
Variazione Annuale
59.88%
21 settembre, domenica