WYFI
26.30 USD 2.89 (12.35%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WYFIの今日の為替レートは、12.35%変化しました。日中、通貨は1あたり24.49の安値と28.30の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.49 28.30
1年のレンジ
15.80 28.30
- 以前の終値
- 23.41
- 始値
- 24.64
- 買値
- 26.30
- 買値
- 26.60
- 安値
- 24.49
- 高値
- 28.30
- 出来高
- 4.314 K
- 1日の変化
- 12.35%
- 1ヶ月の変化
- 54.61%
- 6ヶ月の変化
- 59.88%
- 1年の変化
- 59.88%
21 9月, 日曜日