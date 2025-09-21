Divisas / WYFI
WYFI
26.30 USD 2.89 (12.35%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WYFI de hoy ha cambiado un 12.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.49, mientras que el máximo ha alcanzado 28.30.
Rango diario
24.49 28.30
Rango anual
15.80 28.30
- Cierres anteriores
- 23.41
- Open
- 24.64
- Bid
- 26.30
- Ask
- 26.60
- Low
- 24.49
- High
- 28.30
- Volumen
- 4.314 K
- Cambio diario
- 12.35%
- Cambio mensual
- 54.61%
- Cambio a 6 meses
- 59.88%
- Cambio anual
- 59.88%
21 septiembre, domingo