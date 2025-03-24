Moedas / WLGS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WLGS para hoje mudou para -20.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.04 e o mais alto foi 0.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Wang & Lee Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
WLGS Notícias
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Wang & Lee Group board approves 250-to-1 reverse share split
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- WANG & LEE GROUP, Inc. Announces Receipt of Nasdaq Delisting Notifications
- Wang & Lee Group faces Nasdaq delisting risk over bid price issues
- Top 3 Industrials Stocks That Could Blast Off This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), Volato Group (AMEX:SOAR)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
- Why Wang & Lee Group (WLGS) Stock Is Down Over 80% - WANG & LEE Group (NASDAQ:WLGS)
- Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
Faixa diária
0.04 0.05
Faixa anual
0.03 9.66
- Fechamento anterior
- 0.05
- Open
- 0.05
- Bid
- 0.04
- Ask
- 0.34
- Low
- 0.04
- High
- 0.05
- Volume
- 3.656 K
- Mudança diária
- -20.00%
- Mudança mensal
- -20.00%
- Mudança de 6 meses
- -99.31%
- Mudança anual
- -93.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh