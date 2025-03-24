Валюты / WLGS
WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLGS за сегодня изменился на -20.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.04, а максимальная — 0.05.
Следите за динамикой Wang & Lee Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.04 0.05
Годовой диапазон
0.03 9.66
- Предыдущее закрытие
- 0.05
- Open
- 0.05
- Bid
- 0.04
- Ask
- 0.34
- Low
- 0.04
- High
- 0.05
- Объем
- 3.656 K
- Дневное изменение
- -20.00%
- Месячное изменение
- -20.00%
- 6-месячное изменение
- -99.31%
- Годовое изменение
- -93.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.