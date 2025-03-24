КотировкиРазделы
Валюты / WLGS
Назад в Рынок акций США

WLGS: Wang & Lee Group Inc

0.04 USD 0.01 (20.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLGS за сегодня изменился на -20.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.04, а максимальная — 0.05.

Следите за динамикой Wang & Lee Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WLGS

Дневной диапазон
0.04 0.05
Годовой диапазон
0.03 9.66
Предыдущее закрытие
0.05
Open
0.05
Bid
0.04
Ask
0.34
Low
0.04
High
0.05
Объем
3.656 K
Дневное изменение
-20.00%
Месячное изменение
-20.00%
6-месячное изменение
-99.31%
Годовое изменение
-93.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.