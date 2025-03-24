通貨 / WLGS
WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WLGSの今日の為替レートは、-20.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.04の安値と0.05の高値で取引されました。
Wang & Lee Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
WLGS News
1日のレンジ
0.04 0.05
1年のレンジ
0.03 9.66
- 以前の終値
- 0.05
- 始値
- 0.05
- 買値
- 0.04
- 買値
- 0.34
- 安値
- 0.04
- 高値
- 0.05
- 出来高
- 3.656 K
- 1日の変化
- -20.00%
- 1ヶ月の変化
- -20.00%
- 6ヶ月の変化
- -99.31%
- 1年の変化
- -93.22%
