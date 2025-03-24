QuotazioniSezioni
WLGS: Wang & Lee Group Inc

0.04 USD 0.01 (20.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WLGS ha avuto una variazione del -20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.04 e ad un massimo di 0.05.

Segui le dinamiche di Wang & Lee Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.04 0.05
Intervallo Annuale
0.03 9.66
Chiusura Precedente
0.05
Apertura
0.05
Bid
0.04
Ask
0.34
Minimo
0.04
Massimo
0.05
Volume
3.656 K
Variazione giornaliera
-20.00%
Variazione Mensile
-20.00%
Variazione Semestrale
-99.31%
Variazione Annuale
-93.22%
