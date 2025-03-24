Valute / WLGS
WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WLGS ha avuto una variazione del -20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.04 e ad un massimo di 0.05.
Segui le dinamiche di Wang & Lee Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
WLGS News
Intervallo Giornaliero
0.04 0.05
Intervallo Annuale
0.03 9.66
- Chiusura Precedente
- 0.05
- Apertura
- 0.05
- Bid
- 0.04
- Ask
- 0.34
- Minimo
- 0.04
- Massimo
- 0.05
- Volume
- 3.656 K
- Variazione giornaliera
- -20.00%
- Variazione Mensile
- -20.00%
- Variazione Semestrale
- -99.31%
- Variazione Annuale
- -93.22%
21 settembre, domenica