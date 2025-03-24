Währungen / WLGS
WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WLGS hat sich für heute um -20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.04 bis zu einem Hoch von 0.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wang & Lee Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
WLGS News
- Why Wang & Lee Group (WLGS) Stock Is Down Over 80% - WANG & LEE Group (NASDAQ:WLGS)
Tagesspanne
0.04 0.05
Jahresspanne
0.03 9.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.05
- Eröffnung
- 0.05
- Bid
- 0.04
- Ask
- 0.34
- Tief
- 0.04
- Hoch
- 0.05
- Volumen
- 3.656 K
- Tagesänderung
- -20.00%
- Monatsänderung
- -20.00%
- 6-Monatsänderung
- -99.31%
- Jahresänderung
- -93.22%
