WLGS: Wang & Lee Group Inc
0.04 USD 0.01 (20.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WLGS de hoy ha cambiado un -20.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.04, mientras que el máximo ha alcanzado 0.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wang & Lee Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WLGS News
- Wang & Lee Group board approves 250-to-1 reverse share split
- WANG & LEE GROUP, Inc. Announces Receipt of Nasdaq Delisting Notifications
- Wang & Lee Group faces Nasdaq delisting risk over bid price issues
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- Why Wang & Lee Group (WLGS) Stock Is Down Over 80% - WANG & LEE Group (NASDAQ:WLGS)
Rango diario
0.04 0.05
Rango anual
0.03 9.66
- Cierres anteriores
- 0.05
- Open
- 0.05
- Bid
- 0.04
- Ask
- 0.34
- Low
- 0.04
- High
- 0.05
- Volumen
- 3.656 K
- Cambio diario
- -20.00%
- Cambio mensual
- -20.00%
- Cambio a 6 meses
- -99.31%
- Cambio anual
- -93.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B