WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent

25.03 USD 0.12 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WBS-PG para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.90 e o mais alto foi 25.03.

Veja a dinâmica do par de moedas Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WBS-PG hoje?

Hoje Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) está avaliado em 25.03. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 24.91, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WBS-PG em tempo real.

As ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent pagam dividendos?

Atualmente Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent está avaliado em 25.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.30% e USD. Monitore os movimentos de WBS-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WBS-PG?

Você pode comprar ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) pelo preço atual 25.03. Ordens geralmente são executadas perto de 25.03 ou 25.33, enquanto 16 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WBS-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WBS-PG?

Investir em Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent envolve considerar a faixa anual 22.69 - 25.03 e o preço atual 25.03. Muitos comparam 1.54% e 3.30% antes de enviar ordens em 25.03 ou 25.33. Estude as mudanças diárias de preço de WBS-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?

O maior preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) no último ano foi 25.03. As ações oscilaram bastante dentro de 22.69 - 25.03, e a comparação com 24.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?

O menor preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) no ano foi 22.69. A comparação com o preço atual 25.03 e 22.69 - 25.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WBS-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WBS-PG?

No passado Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.91 e 3.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.90 25.03
Faixa anual
22.69 25.03
Fechamento anterior
24.91
Open
24.99
Bid
25.03
Ask
25.33
Low
24.90
High
25.03
Volume
16
Mudança diária
0.48%
Mudança mensal
1.54%
Mudança de 6 meses
3.30%
Mudança anual
3.30%
