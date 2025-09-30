- Visão do mercado
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent
A taxa do WBS-PG para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.90 e o mais alto foi 25.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WBS-PG hoje?
Hoje Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) está avaliado em 25.03. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 24.91, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WBS-PG em tempo real.
As ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent pagam dividendos?
Atualmente Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent está avaliado em 25.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.30% e USD. Monitore os movimentos de WBS-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WBS-PG?
Você pode comprar ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) pelo preço atual 25.03. Ordens geralmente são executadas perto de 25.03 ou 25.33, enquanto 16 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WBS-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WBS-PG?
Investir em Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent envolve considerar a faixa anual 22.69 - 25.03 e o preço atual 25.03. Muitos comparam 1.54% e 3.30% antes de enviar ordens em 25.03 ou 25.33. Estude as mudanças diárias de preço de WBS-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?
O maior preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) no último ano foi 25.03. As ações oscilaram bastante dentro de 22.69 - 25.03, e a comparação com 24.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?
O menor preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) no ano foi 22.69. A comparação com o preço atual 25.03 e 22.69 - 25.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WBS-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WBS-PG?
No passado Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.91 e 3.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.91
- Open
- 24.99
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 24.90
- High
- 25.03
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 1.54%
- Mudança de 6 meses
- 3.30%
- Mudança anual
- 3.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4