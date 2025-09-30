- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent
Il tasso di cambio WBS-PG ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.90 e ad un massimo di 25.03.
Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WBS-PG oggi?
Oggi le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent sono prezzate a 25.03. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 24.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WBS-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent pagano dividendi?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent è attualmente valutato a 25.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WBS-PG.
Come acquistare azioni WBS-PG?
Puoi acquistare azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent al prezzo attuale di 25.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.03 o 25.33, mentre 16 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WBS-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WBS-PG?
Investire in Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent implica considerare l'intervallo annuale 22.69 - 25.03 e il prezzo attuale 25.03. Molti confrontano 1.54% e 3.30% prima di effettuare ordini su 25.03 o 25.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WBS-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di WEBSTER FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 25.03. All'interno di 22.69 - 25.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) nel corso dell'anno è stato 22.69. Confrontandolo con gli attuali 25.03 e 22.69 - 25.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WBS-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WBS-PG?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.91 e 3.30%.
- Chiusura Precedente
- 24.91
- Apertura
- 24.99
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Minimo
- 24.90
- Massimo
- 25.03
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 3.30%
- Variazione Annuale
- 3.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4