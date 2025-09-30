QuotazioniSezioni
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent

25.03 USD 0.12 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBS-PG ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.90 e ad un massimo di 25.03.

Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WBS-PG oggi?

Oggi le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent sono prezzate a 25.03. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 24.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WBS-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent pagano dividendi?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent è attualmente valutato a 25.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WBS-PG.

Come acquistare azioni WBS-PG?

Puoi acquistare azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent al prezzo attuale di 25.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.03 o 25.33, mentre 16 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WBS-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WBS-PG?

Investire in Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent implica considerare l'intervallo annuale 22.69 - 25.03 e il prezzo attuale 25.03. Molti confrontano 1.54% e 3.30% prima di effettuare ordini su 25.03 o 25.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WBS-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di WEBSTER FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 25.03. All'interno di 22.69 - 25.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) nel corso dell'anno è stato 22.69. Confrontandolo con gli attuali 25.03 e 22.69 - 25.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WBS-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WBS-PG?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.91 e 3.30%.

Intervallo Giornaliero
24.90 25.03
Intervallo Annuale
22.69 25.03
Chiusura Precedente
24.91
Apertura
24.99
Bid
25.03
Ask
25.33
Minimo
24.90
Massimo
25.03
Volume
16
Variazione giornaliera
0.48%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
3.30%
Variazione Annuale
3.30%
