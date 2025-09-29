Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representの現在の価格は25.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.30%やUSDにも注目します。WBS-PGの動きはライブチャートで確認できます。

WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最低値は？

WEBSTER FINANCIAL CORP(WBS-PG)の年間最安値は22.69でした。現在の25.03や22.69 - 25.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WBS-PGの動きはライブチャートで確認できます。