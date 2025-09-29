- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent
WBS-PGの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり24.90の安値と25.03の高値で取引されました。
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
WBS-PG株の現在の価格は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representの株価は本日25.03です。0.48%内で取引され、前日の終値は24.91、取引量は16に達しました。WBS-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representの株は配当を出しますか？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representの現在の価格は25.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.30%やUSDにも注目します。WBS-PGの動きはライブチャートで確認できます。
WBS-PG株を買う方法は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representの株は現在25.03で購入可能です。注文は通常25.03または25.33付近で行われ、16や0.16%が市場の動きを示します。WBS-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
WBS-PG株に投資する方法は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representへの投資では、年間の値幅22.69 - 25.03と現在の25.03を考慮します。注文は多くの場合25.03や25.33で行われる前に、1.54%や3.30%と比較されます。WBS-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最高値は？
WEBSTER FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は25.03でした。22.69 - 25.03内で株価は大きく変動し、24.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最低値は？
WEBSTER FINANCIAL CORP(WBS-PG)の年間最安値は22.69でした。現在の25.03や22.69 - 25.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WBS-PGの動きはライブチャートで確認できます。
WBS-PGの株式分割はいつ行われましたか？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.91、3.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.91
- 始値
- 24.99
- 買値
- 25.03
- 買値
- 25.33
- 安値
- 24.90
- 高値
- 25.03
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- 1.54%
- 6ヶ月の変化
- 3.30%
- 1年の変化
- 3.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前