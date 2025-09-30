KurseKategorien
Währungen / WBS-PG
Zurück zum Aktien

WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent

25.03 USD 0.12 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WBS-PG hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.90 bis zu einem Hoch von 25.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WBS-PG heute?

Die Aktie von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) notiert heute bei 25.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.91 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von WBS-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WBS-PG Dividenden?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent wird derzeit mit 25.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WBS-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich WBS-PG-Aktien?

Sie können Aktien von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) zum aktuellen Kurs von 25.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.03 oder 25.33 platziert, während 16 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WBS-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WBS-PG-Aktien?

Bei einer Investition in Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent müssen die jährliche Spanne 22.69 - 25.03 und der aktuelle Kurs 25.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 3.30%, bevor sie Orders zu 25.03 oder 25.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WBS-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.03. Innerhalb von 22.69 - 25.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) im Laufe des Jahres betrug 22.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.03 und der Spanne 22.69 - 25.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WBS-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WBS-PG statt?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.91 und 3.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.90 25.03
Jahresspanne
22.69 25.03
Vorheriger Schlusskurs
24.91
Eröffnung
24.99
Bid
25.03
Ask
25.33
Tief
24.90
Hoch
25.03
Volumen
16
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
3.30%
Jahresänderung
3.30%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4