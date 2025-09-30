- Übersicht
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent
Der Wechselkurs von WBS-PG hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.90 bis zu einem Hoch von 25.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WBS-PG heute?
Die Aktie von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) notiert heute bei 25.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.91 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von WBS-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WBS-PG Dividenden?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent wird derzeit mit 25.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WBS-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich WBS-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent (WBS-PG) zum aktuellen Kurs von 25.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.03 oder 25.33 platziert, während 16 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WBS-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WBS-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent müssen die jährliche Spanne 22.69 - 25.03 und der aktuelle Kurs 25.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 3.30%, bevor sie Orders zu 25.03 oder 25.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WBS-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.03. Innerhalb von 22.69 - 25.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) im Laufe des Jahres betrug 22.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.03 und der Spanne 22.69 - 25.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WBS-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WBS-PG statt?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.91 und 3.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.91
- Eröffnung
- 24.99
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Tief
- 24.90
- Hoch
- 25.03
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 3.30%
- Jahresänderung
- 3.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4