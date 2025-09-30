- Aperçu
WBS-PG: Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent
Le taux de change de WBS-PG a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.90 et à un maximum de 25.03.
Suivez la dynamique Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WBS-PG aujourd'hui ?
L'action Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent est cotée à 25.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 24.91 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de WBS-PG présente ces mises à jour.
L'action Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent verse-t-elle des dividendes ?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent est actuellement valorisé à 25.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WBS-PG.
Comment acheter des actions WBS-PG ?
Vous pouvez acheter des actions Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent au cours actuel de 25.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.03 ou de 25.33, le 16 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WBS-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WBS-PG ?
Investir dans Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.69 - 25.03 et le prix actuel 25.03. Beaucoup comparent 1.54% et 3.30% avant de passer des ordres à 25.03 ou 25.33. Consultez le graphique du cours de WBS-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WEBSTER FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de WEBSTER FINANCIAL CORP l'année dernière était 25.03. Au cours de 22.69 - 25.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WEBSTER FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PG) sur l'année a été 22.69. Sa comparaison avec 25.03 et 22.69 - 25.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WBS-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WBS-PG a-t-elle été divisée ?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, each represent a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.91 et 3.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.91
- Ouverture
- 24.99
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Plus Bas
- 24.90
- Plus Haut
- 25.03
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 1.54%
- Changement à 6 Mois
- 3.30%
- Changement Annuel
- 3.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4