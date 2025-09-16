- Visão do mercado
VO: Vanguard Mid-Cap ETF
A taxa do VO para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 294.96 e o mais alto foi 296.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Mid-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VO hoje?
Hoje Vanguard Mid-Cap ETF (VO) está avaliado em 295.25. O instrumento é negociado dentro de 294.96 - 296.87, o fechamento de ontem foi 294.51, e o volume de negociação atingiu 1078. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VO em tempo real.
As ações de Vanguard Mid-Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Mid-Cap ETF está avaliado em 295.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.98% e USD. Monitore os movimentos de VO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VO?
Você pode comprar ações de Vanguard Mid-Cap ETF (VO) pelo preço atual 295.25. Ordens geralmente são executadas perto de 295.25 ou 295.55, enquanto 1078 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VO?
Investir em Vanguard Mid-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 223.65 - 296.87 e o preço atual 295.25. Muitos comparam 0.81% e 15.02% antes de enviar ordens em 295.25 ou 295.55. Estude as mudanças diárias de preço de VO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VO) no último ano foi 296.87. As ações oscilaram bastante dentro de 223.65 - 296.87, e a comparação com 294.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Mid-Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VO) no ano foi 223.65. A comparação com o preço atual 295.25 e 223.65 - 296.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VO?
No passado Vanguard Mid-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 294.51 e 11.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 294.51
- Open
- 294.96
- Bid
- 295.25
- Ask
- 295.55
- Low
- 294.96
- High
- 296.87
- Volume
- 1.078 K
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 15.02%
- Mudança anual
- 11.98%