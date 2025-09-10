- Panoramica
VO: Vanguard Mid-Cap ETF
Il tasso di cambio VO ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 292.66 e ad un massimo di 293.88.
Segui le dinamiche di Vanguard Mid-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VO News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VO oggi?
Oggi le azioni Vanguard Mid-Cap ETF sono prezzate a 293.40. Viene scambiato all'interno di -0.09%, la chiusura di ieri è stata 293.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 1642. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Mid-Cap ETF pagano dividendi?
Vanguard Mid-Cap ETF è attualmente valutato a 293.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VO.
Come acquistare azioni VO?
Puoi acquistare azioni Vanguard Mid-Cap ETF al prezzo attuale di 293.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 293.40 o 293.70, mentre 1642 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VO?
Investire in Vanguard Mid-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 223.65 - 294.06 e il prezzo attuale 293.40. Molti confrontano 0.17% e 14.30% prima di effettuare ordini su 293.40 o 293.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 294.06. All'interno di 223.65 - 294.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 293.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mid-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VO) nel corso dell'anno è stato 223.65. Confrontandolo con gli attuali 293.40 e 223.65 - 294.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VO?
Vanguard Mid-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 293.67 e 11.28%.
- Chiusura Precedente
- 293.67
- Apertura
- 292.89
- Bid
- 293.40
- Ask
- 293.70
- Minimo
- 292.66
- Massimo
- 293.88
- Volume
- 1.642 K
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 14.30%
- Variazione Annuale
- 11.28%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M