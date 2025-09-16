KurseKategorien
VO: Vanguard Mid-Cap ETF

295.25 USD 0.74 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VO hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 294.96 bis zu einem Hoch von 296.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Mid-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VO heute?

Die Aktie von Vanguard Mid-Cap ETF (VO) notiert heute bei 295.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 294.96 - 296.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 294.51 und das Handelsvolumen erreichte 1078. Das Live-Chart von VO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VO Dividenden?

Vanguard Mid-Cap ETF wird derzeit mit 295.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VO zu verfolgen.

Wie kaufe ich VO-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Mid-Cap ETF (VO) zum aktuellen Kurs von 295.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 295.25 oder 295.55 platziert, während 1078 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VO-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Mid-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 223.65 - 296.87 und der aktuelle Kurs 295.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.81% und 15.02%, bevor sie Orders zu 295.25 oder 295.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VO) im vergangenen Jahr lag bei 296.87. Innerhalb von 223.65 - 296.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 294.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mid-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VO) im Laufe des Jahres betrug 223.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 295.25 und der Spanne 223.65 - 296.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VO statt?

Vanguard Mid-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 294.51 und 11.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
294.96 296.87
Jahresspanne
223.65 296.87
Vorheriger Schlusskurs
294.51
Eröffnung
294.96
Bid
295.25
Ask
295.55
Tief
294.96
Hoch
296.87
Volumen
1.078 K
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
0.81%
6-Monatsänderung
15.02%
Jahresänderung
11.98%
