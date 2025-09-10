CotationsSections
VO: Vanguard Mid-Cap ETF

293.40 USD 0.27 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VO a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 292.66 et à un maximum de 293.88.

Suivez la dynamique Vanguard Mid-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VO aujourd'hui ?

L'action Vanguard Mid-Cap ETF est cotée à 293.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.09%, a clôturé hier à 293.67 et son volume d'échange a atteint 1642. Le graphique en temps réel du cours de VO présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Mid-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Mid-Cap ETF est actuellement valorisé à 293.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VO.

Comment acheter des actions VO ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mid-Cap ETF au cours actuel de 293.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 293.40 ou de 293.70, le 1642 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VO ?

Investir dans Vanguard Mid-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 223.65 - 294.06 et le prix actuel 293.40. Beaucoup comparent 0.17% et 14.30% avant de passer des ordres à 293.40 ou 293.70. Consultez le graphique du cours de VO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 294.06. Au cours de 223.65 - 294.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 293.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mid-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VO) sur l'année a été 223.65. Sa comparaison avec 293.40 et 223.65 - 294.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VO a-t-elle été divisée ?

Vanguard Mid-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 293.67 et 11.28% après les opérations sur titres.

Range quotidien
292.66 293.88
Range Annuel
223.65 294.06
Clôture Précédente
293.67
Ouverture
292.89
Bid
293.40
Ask
293.70
Plus Bas
292.66
Plus Haut
293.88
Volume
1.642 K
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
0.17%
Changement à 6 Mois
14.30%
Changement Annuel
11.28%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M