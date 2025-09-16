クォートセクション
VO: Vanguard Mid-Cap ETF

295.25 USD 0.74 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VOの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり294.96の安値と296.87の高値で取引されました。

Vanguard Mid-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VO株の現在の価格は？

Vanguard Mid-Cap ETFの株価は本日295.25です。294.96 - 296.87内で取引され、前日の終値は294.51、取引量は1078に達しました。VOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Mid-Cap ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Mid-Cap ETFの現在の価格は295.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.98%やUSDにも注目します。VOの動きはライブチャートで確認できます。

VO株を買う方法は？

Vanguard Mid-Cap ETFの株は現在295.25で購入可能です。注文は通常295.25または295.55付近で行われ、1078や0.10%が市場の動きを示します。VOの最新情報はライブチャートで確認できます。

VO株に投資する方法は？

Vanguard Mid-Cap ETFへの投資では、年間の値幅223.65 - 296.87と現在の295.25を考慮します。注文は多くの場合295.25や295.55で行われる前に、0.81%や15.02%と比較されます。VOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は296.87でした。223.65 - 296.87内で株価は大きく変動し、294.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mid-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VO)の年間最安値は223.65でした。現在の295.25や223.65 - 296.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOの動きはライブチャートで確認できます。

VOの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Mid-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、294.51、11.98%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
294.96 296.87
1年のレンジ
223.65 296.87
以前の終値
294.51
始値
294.96
買値
295.25
買値
295.55
安値
294.96
高値
296.87
出来高
1.078 K
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
0.81%
6ヶ月の変化
15.02%
1年の変化
11.98%
