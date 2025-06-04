Moedas / UPBD
UPBD: Upbound Group Inc
26.91 USD 0.16 (0.60%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPBD para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.72 e o mais alto foi 27.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Upbound Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.72 27.10
Faixa anual
19.64 36.01
- Fechamento anterior
- 26.75
- Open
- 26.97
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Low
- 26.72
- High
- 27.10
- Volume
- 400
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 6.57%
- Mudança de 6 meses
- 12.50%
- Mudança anual
- -8.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh