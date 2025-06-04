KurseKategorien
UPBD: Upbound Group Inc

26.98 USD 0.36 (1.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UPBD hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.94 bis zu einem Hoch von 27.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Upbound Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.94 27.46
Jahresspanne
19.64 36.01
Vorheriger Schlusskurs
27.34
Eröffnung
27.39
Bid
26.98
Ask
27.28
Tief
26.94
Hoch
27.46
Volumen
263
Tagesänderung
-1.32%
Monatsänderung
6.85%
6-Monatsänderung
12.79%
Jahresänderung
-8.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
