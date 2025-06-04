Währungen / UPBD
UPBD: Upbound Group Inc
26.98 USD 0.36 (1.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPBD hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.94 bis zu einem Hoch von 27.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Upbound Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.94 27.46
Jahresspanne
19.64 36.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.34
- Eröffnung
- 27.39
- Bid
- 26.98
- Ask
- 27.28
- Tief
- 26.94
- Hoch
- 27.46
- Volumen
- 263
- Tagesänderung
- -1.32%
- Monatsänderung
- 6.85%
- 6-Monatsänderung
- 12.79%
- Jahresänderung
- -8.70%
