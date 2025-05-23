Валюты / UPBD
UPBD: Upbound Group Inc
27.35 USD 0.28 (1.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPBD за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.94, а максимальная — 27.41.
Следите за динамикой Upbound Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UPBD
Дневной диапазон
26.94 27.41
Годовой диапазон
19.64 36.01
- Предыдущее закрытие
- 27.07
- Open
- 27.20
- Bid
- 27.35
- Ask
- 27.65
- Low
- 26.94
- High
- 27.41
- Объем
- 2.285 K
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 8.32%
- 6-месячное изменение
- 14.34%
- Годовое изменение
- -7.45%
