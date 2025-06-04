QuotazioniSezioni
UPBD: Upbound Group Inc

26.56 USD 0.78 (2.85%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UPBD ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.30 e ad un massimo di 27.46.

Segui le dinamiche di Upbound Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.30 27.46
Intervallo Annuale
19.64 36.01
Chiusura Precedente
27.34
Apertura
27.39
Bid
26.56
Ask
26.86
Minimo
26.30
Massimo
27.46
Volume
1.799 K
Variazione giornaliera
-2.85%
Variazione Mensile
5.19%
Variazione Semestrale
11.04%
Variazione Annuale
-10.12%
20 settembre, sabato