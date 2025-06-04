Valute / UPBD
UPBD: Upbound Group Inc
26.56 USD 0.78 (2.85%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UPBD ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.30 e ad un massimo di 27.46.
Segui le dinamiche di Upbound Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.30 27.46
Intervallo Annuale
19.64 36.01
- Chiusura Precedente
- 27.34
- Apertura
- 27.39
- Bid
- 26.56
- Ask
- 26.86
- Minimo
- 26.30
- Massimo
- 27.46
- Volume
- 1.799 K
- Variazione giornaliera
- -2.85%
- Variazione Mensile
- 5.19%
- Variazione Semestrale
- 11.04%
- Variazione Annuale
- -10.12%
20 settembre, sabato