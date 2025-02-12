Moedas / UE
UE: Urban Edge Properties of Beneficial Interest
20.71 USD 0.17 (0.83%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UE para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.49 e o mais alto foi 20.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Urban Edge Properties of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
20.49 20.72
Faixa anual
15.66 23.85
- Fechamento anterior
- 20.54
- Open
- 20.57
- Bid
- 20.71
- Ask
- 21.01
- Low
- 20.49
- High
- 20.72
- Volume
- 165
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- 1.17%
- Mudança de 6 meses
- 9.46%
- Mudança anual
- -3.04%
