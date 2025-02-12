Валюты / UE
UE: Urban Edge Properties of Beneficial Interest
20.42 USD 0.24 (1.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UE за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.32, а максимальная — 20.61.
Следите за динамикой Urban Edge Properties of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.32 20.61
Годовой диапазон
15.66 23.85
- Предыдущее закрытие
- 20.66
- Open
- 20.53
- Bid
- 20.42
- Ask
- 20.72
- Low
- 20.32
- High
- 20.61
- Объем
- 1.548 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 7.93%
- Годовое изменение
- -4.40%
