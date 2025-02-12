KurseKategorien
Währungen / UE
UE: Urban Edge Properties of Beneficial Interest

20.63 USD 0.12 (0.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UE hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.63 bis zu einem Hoch von 20.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Urban Edge Properties of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.63 20.80
Jahresspanne
15.66 23.85
Vorheriger Schlusskurs
20.75
Eröffnung
20.80
Bid
20.63
Ask
20.93
Tief
20.63
Hoch
20.80
Volumen
29
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
0.78%
6-Monatsänderung
9.04%
Jahresänderung
-3.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K