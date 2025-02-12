Währungen / UE
UE: Urban Edge Properties of Beneficial Interest
20.63 USD 0.12 (0.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UE hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.63 bis zu einem Hoch von 20.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Urban Edge Properties of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UE News
Tagesspanne
20.63 20.80
Jahresspanne
15.66 23.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.75
- Eröffnung
- 20.80
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Tief
- 20.63
- Hoch
- 20.80
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 9.04%
- Jahresänderung
- -3.42%
