TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating
A taxa do TWO-PB para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.15 e o mais alto foi 23.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TWO-PB hoje?
Hoje Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) está avaliado em 23.39. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 23.33, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TWO-PB em tempo real.
As ações de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating está avaliado em 23.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.59% e USD. Monitore os movimentos de TWO-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TWO-PB?
Você pode comprar ações de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) pelo preço atual 23.39. Ordens geralmente são executadas perto de 23.39 ou 23.69, enquanto 9 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TWO-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TWO-PB?
Investir em Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 22.00 - 23.79 e o preço atual 23.39. Muitos comparam 4.33% e 2.59% antes de enviar ordens em 23.39 ou 23.69. Estude as mudanças diárias de preço de TWO-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O maior preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) no último ano foi 23.79. As ações oscilaram bastante dentro de 22.00 - 23.79, e a comparação com 23.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O menor preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) no ano foi 22.00. A comparação com o preço atual 23.39 e 22.00 - 23.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TWO-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TWO-PB?
No passado Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.33 e 2.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.33
- Open
- 23.39
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Low
- 23.15
- High
- 23.39
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 4.33%
- Mudança de 6 meses
- 2.59%
- Mudança anual
- 2.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4