QuotazioniSezioni
Valute / TWO-PB
Tornare a Azioni

TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating

23.39 USD 0.06 (0.26%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TWO-PB ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.15 e ad un massimo di 23.39.

Segui le dinamiche di Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TWO-PB oggi?

Oggi le azioni Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating sono prezzate a 23.39. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 23.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TWO-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 23.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TWO-PB.

Come acquistare azioni TWO-PB?

Puoi acquistare azioni Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 23.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.39 o 23.69, mentre 9 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TWO-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TWO-PB?

Investire in Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 22.00 - 23.79 e il prezzo attuale 23.39. Molti confrontano 4.33% e 2.59% prima di effettuare ordini su 23.39 o 23.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TWO-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Il prezzo massimo di TWO HARBORS INVESTMENT CORP. nell'ultimo anno è stato 23.79. All'interno di 22.00 - 23.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Il prezzo più basso di TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) nel corso dell'anno è stato 22.00. Confrontandolo con gli attuali 23.39 e 22.00 - 23.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TWO-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TWO-PB?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.33 e 2.59%.

Intervallo Giornaliero
23.15 23.39
Intervallo Annuale
22.00 23.79
Chiusura Precedente
23.33
Apertura
23.39
Bid
23.39
Ask
23.69
Minimo
23.15
Massimo
23.39
Volume
9
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
4.33%
Variazione Semestrale
2.59%
Variazione Annuale
2.59%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4