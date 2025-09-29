クォートセクション
通貨 / TWO-PB
株に戻る

TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating

23.39 USD 0.06 (0.26%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWO-PBの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり23.15の安値と23.39の高値で取引されました。

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TWO-PB株の現在の価格は？

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating の株価は本日23.39です。0.26%内で取引され、前日の終値は23.33、取引量は9に達しました。TWO-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating の現在の価格は23.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.59%やUSDにも注目します。TWO-PBの動きはライブチャートで確認できます。

TWO-PB株を買う方法は？

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating の株は現在23.39で購入可能です。注文は通常23.39または23.69付近で行われ、9や0.00%が市場の動きを示します。TWO-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

TWO-PB株に投資する方法は？

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅22.00 - 23.79と現在の23.39を考慮します。注文は多くの場合23.39や23.69で行われる前に、4.33%や2.59%と比較されます。TWO-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最高値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は23.79でした。22.00 - 23.79内で株価は大きく変動し、23.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最低値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.(TWO-PB)の年間最安値は22.00でした。現在の23.39や22.00 - 23.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWO-PBの動きはライブチャートで確認できます。

TWO-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.33、2.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.15 23.39
1年のレンジ
22.00 23.79
以前の終値
23.33
始値
23.39
買値
23.39
買値
23.69
安値
23.15
高値
23.39
出来高
9
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
4.33%
6ヶ月の変化
2.59%
1年の変化
2.59%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待