TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating
El tipo de cambio de TWO-PB de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.15, mientras que el máximo ha alcanzado 23.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TWO-PB hoy?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) se evalúa hoy en 23.39. El instrumento se negocia dentro de 0.26%; el cierre de ayer ha sido 23.33 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TWO-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 23.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.59% y USD. Monitoree los movimientos de TWO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TWO-PB?
Puede comprar acciones de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) al precio actual de 23.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.39 o 23.69, mientras que 9 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TWO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TWO-PB?
Invertir en Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 22.00 - 23.79 y el precio actual 23.39. Muchos comparan 4.33% y 2.59% antes de colocar órdenes en 23.39 o 23.69. Estudie los cambios diarios de precios de TWO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
El precio más alto de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) en el último año ha sido 23.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.00 - 23.79, una comparación con 23.33 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
El precio más bajo de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) para el año ha sido 22.00. La comparación con los actuales 23.39 y 22.00 - 23.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TWO-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TWO-PB?
En el pasado, Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.33 y 2.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.33
- Open
- 23.39
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Low
- 23.15
- High
- 23.39
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 4.33%
- Cambio a 6 meses
- 2.59%
- Cambio anual
- 2.59%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.