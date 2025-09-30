- Übersicht
TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von TWO-PB hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.15 bis zu einem Hoch von 23.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TWO-PB heute?
Die Aktie von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) notiert heute bei 23.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.33 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von TWO-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TWO-PB Dividenden?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating wird derzeit mit 23.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWO-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich TWO-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) zum aktuellen Kurs von 23.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.39 oder 23.69 platziert, während 9 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWO-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TWO-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 22.00 - 23.79 und der aktuelle Kurs 23.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.33% und 2.59%, bevor sie Orders zu 23.39 oder 23.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWO-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.79. Innerhalb von 22.00 - 23.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.39 und der Spanne 22.00 - 23.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWO-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TWO-PB statt?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.33 und 2.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.33
- Eröffnung
- 23.39
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Tief
- 23.15
- Hoch
- 23.39
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 4.33%
- 6-Monatsänderung
- 2.59%
- Jahresänderung
- 2.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4