KurseKategorien
Währungen / TWO-PB
Zurück zum Aktien

TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating

23.39 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TWO-PB hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.15 bis zu einem Hoch von 23.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TWO-PB heute?

Die Aktie von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) notiert heute bei 23.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.33 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von TWO-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TWO-PB Dividenden?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating wird derzeit mit 23.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWO-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich TWO-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) zum aktuellen Kurs von 23.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.39 oder 23.69 platziert, während 9 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWO-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TWO-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 22.00 - 23.79 und der aktuelle Kurs 23.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.33% und 2.59%, bevor sie Orders zu 23.39 oder 23.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWO-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.79. Innerhalb von 22.00 - 23.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.39 und der Spanne 22.00 - 23.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWO-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TWO-PB statt?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.33 und 2.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.15 23.39
Jahresspanne
22.00 23.79
Vorheriger Schlusskurs
23.33
Eröffnung
23.39
Bid
23.39
Ask
23.69
Tief
23.15
Hoch
23.39
Volumen
9
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
4.33%
6-Monatsänderung
2.59%
Jahresänderung
2.59%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4