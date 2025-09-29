КотировкиРазделы
TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating

23.17 USD 0.16 (0.69%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWO-PB за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.15, а максимальная — 23.39.

Следите за динамикой Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWO-PB сегодня?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) сегодня оценивается на уровне 23.17. Инструмент торгуется в пределах -0.69%, вчерашнее закрытие составило 23.33, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWO-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ?

Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 23.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения TWO-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции TWO-PB?

Вы можете купить акции Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) по текущей цене 23.17. Ордера обычно размещаются около 23.17 или 23.47, тогда как 7 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWO-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWO-PB?

Инвестирование в Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 22.00 - 23.79 и текущей цены 23.17. Многие сравнивают 3.35% и 1.62% перед размещением ордеров на 23.17 или 23.47. Изучайте ежедневные изменения цены TWO-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Самая высокая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) за последний год составила 23.79. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 23.79, сравнение с 23.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Самая низкая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 23.17 и 22.00 - 23.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWO-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWO-PB?

В прошлом Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.33 и 1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.15 23.39
Годовой диапазон
22.00 23.79
Предыдущее закрытие
23.33
Open
23.39
Bid
23.17
Ask
23.47
Low
23.15
High
23.39
Объем
7
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
3.35%
6-месячное изменение
1.62%
Годовое изменение
1.62%
