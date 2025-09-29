- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TWO-PB: Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating
Курс TWO-PB за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.15, а максимальная — 23.39.
Следите за динамикой Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWO-PB сегодня?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) сегодня оценивается на уровне 23.17. Инструмент торгуется в пределах -0.69%, вчерашнее закрытие составило 23.33, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWO-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating ?
Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 23.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения TWO-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции TWO-PB?
Вы можете купить акции Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating (TWO-PB) по текущей цене 23.17. Ордера обычно размещаются около 23.17 или 23.47, тогда как 7 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWO-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWO-PB?
Инвестирование в Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 22.00 - 23.79 и текущей цены 23.17. Многие сравнивают 3.35% и 1.62% перед размещением ордеров на 23.17 или 23.47. Изучайте ежедневные изменения цены TWO-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая высокая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) за последний год составила 23.79. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 23.79, сравнение с 23.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая низкая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PB) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 23.17 и 22.00 - 23.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWO-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWO-PB?
В прошлом Two Harbors Investments Corp 7.625% Series B Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.33 и 1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.33
- Open
- 23.39
- Bid
- 23.17
- Ask
- 23.47
- Low
- 23.15
- High
- 23.39
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 3.35%
- 6-месячное изменение
- 1.62%
- Годовое изменение
- 1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%