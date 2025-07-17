Moedas / TU
TU: Telus Corporation
15.98 USD 0.09 (0.56%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TU para hoje mudou para -0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.97 e o mais alto foi 16.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Telus Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TU Notícias
Faixa diária
15.97 16.04
Faixa anual
13.24 16.84
- Fechamento anterior
- 16.07
- Open
- 16.02
- Bid
- 15.98
- Ask
- 16.28
- Low
- 15.97
- High
- 16.04
- Volume
- 161
- Mudança diária
- -0.56%
- Mudança mensal
- -3.03%
- Mudança de 6 meses
- 11.59%
- Mudança anual
- -4.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh