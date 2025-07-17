Währungen / TU
TU: Telus Corporation
15.81 USD 0.26 (1.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TU hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.74 bis zu einem Hoch von 16.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telus Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TU News
Tagesspanne
15.74 16.04
Jahresspanne
13.24 16.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.07
- Eröffnung
- 16.02
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Tief
- 15.74
- Hoch
- 16.04
- Volumen
- 2.778 K
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- -4.07%
- 6-Monatsänderung
- 10.41%
- Jahresänderung
- -5.84%
