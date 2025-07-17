KurseKategorien
Währungen / TU
Zurück zum Aktien

TU: Telus Corporation

15.81 USD 0.26 (1.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TU hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.74 bis zu einem Hoch von 16.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telus Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TU News

Tagesspanne
15.74 16.04
Jahresspanne
13.24 16.84
Vorheriger Schlusskurs
16.07
Eröffnung
16.02
Bid
15.81
Ask
16.11
Tief
15.74
Hoch
16.04
Volumen
2.778 K
Tagesänderung
-1.62%
Monatsänderung
-4.07%
6-Monatsänderung
10.41%
Jahresänderung
-5.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K