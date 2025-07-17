통화 / TU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TU: Telus Corporation
15.90 USD 0.09 (0.57%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TU 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.71이고 고가는 15.94이었습니다.
Telus Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TU News
- TELUS to Acquire Remaining TELUS Digital Shares in $539 Million Deal
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Earnings call transcript: Thai Union Q2 2025 sees stock rise despite revenue miss
- Top Stock Reports for IBM, Goldman Sachs & Thermo Fisher
- TELUS: Tower Sale And Hybrids, Pulling All The Stops To Get The Debt Down (TSX:T:CA)
- TEF vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- Thai Union Q2 2025 slides: Margins hit record high amid Mitsubishi deal
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- TELUS Corporation (TU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TELUS Q2 2025 slides: Tower deal and TELUS Health growth offset EPS miss
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Telus (TU) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Telus (TU) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Telus Digital Q2 revenue rises 7%, but stock dips on earnings miss
- Shenandoah Telecommunications (SHEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- VIV vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings Preview: Telus (TU) Q2 Earnings Expected to Decline
- TELUS International surges 70% following InvestingPro’s Fair Value alert
- White Falcon Capital Q2 2025 Partner's Letter
- National Bank Financial downgrades Telus International stock on limited upside
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
일일 변동 비율
15.71 15.94
년간 변동
13.24 16.84
- 이전 종가
- 15.81
- 시가
- 15.84
- Bid
- 15.90
- Ask
- 16.20
- 저가
- 15.71
- 고가
- 15.94
- 볼륨
- 2.191 K
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- -3.52%
- 6개월 변동
- 11.03%
- 년간 변동율
- -5.30%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K