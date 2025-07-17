Валюты / TU
TU: Telus Corporation
15.93 USD 0.07 (0.44%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TU за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.89, а максимальная — 16.02.
Следите за динамикой Telus Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TU
- TELUS to Acquire Remaining TELUS Digital Shares in $539 Million Deal
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Earnings call transcript: Thai Union Q2 2025 sees stock rise despite revenue miss
- Top Stock Reports for IBM, Goldman Sachs & Thermo Fisher
- TELUS: Tower Sale And Hybrids, Pulling All The Stops To Get The Debt Down (TSX:T:CA)
- TEF vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- Thai Union Q2 2025 slides: Margins hit record high amid Mitsubishi deal
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- TELUS Corporation (TU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TELUS Q2 2025 slides: Tower deal and TELUS Health growth offset EPS miss
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Telus (TU) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Telus (TU) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Telus Digital Q2 revenue rises 7%, but stock dips on earnings miss
- Shenandoah Telecommunications (SHEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- VIV vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings Preview: Telus (TU) Q2 Earnings Expected to Decline
- TELUS International surges 70% following InvestingPro’s Fair Value alert
- White Falcon Capital Q2 2025 Partner's Letter
- National Bank Financial downgrades Telus International stock on limited upside
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
Дневной диапазон
15.89 16.02
Годовой диапазон
13.24 16.84
- Предыдущее закрытие
- 16.00
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- Low
- 15.89
- High
- 16.02
- Объем
- 1.735 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -3.34%
- 6-месячное изменение
- 11.24%
- Годовое изменение
- -5.12%
