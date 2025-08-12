Moedas / TSN
TSN: Tyson Foods Inc
54.00 USD 0.11 (0.20%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSN para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.75 e o mais alto foi 54.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Tyson Foods Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
53.75 54.30
Faixa anual
51.85 65.95
- Fechamento anterior
- 54.11
- Open
- 53.95
- Bid
- 54.00
- Ask
- 54.30
- Low
- 53.75
- High
- 54.30
- Volume
- 3.345 K
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -4.83%
- Mudança de 6 meses
- -15.57%
- Mudança anual
- -9.08%
