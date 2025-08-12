КотировкиРазделы
TSN: Tyson Foods Inc

54.36 USD 0.38 (0.70%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSN за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.78, а максимальная — 54.61.

Следите за динамикой Tyson Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TSN

Дневной диапазон
53.78 54.61
Годовой диапазон
51.85 65.95
Предыдущее закрытие
53.98
Open
54.03
Bid
54.36
Ask
54.66
Low
53.78
High
54.61
Объем
4.688 K
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
-4.19%
6-месячное изменение
-15.01%
Годовое изменение
-8.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.