TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
A taxa do TSLS para hoje mudou para -3.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.15 e o mais alto foi 5.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TSLS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TSLS hoje?
Hoje Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) está avaliado em 5.15. O instrumento é negociado dentro de 5.15 - 5.27, o fechamento de ontem foi 5.35, e o volume de negociação atingiu 1757. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TSLS em tempo real.
As ações de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares está avaliado em 5.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -63.48% e USD. Monitore os movimentos de TSLS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TSLS?
Você pode comprar ações de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) pelo preço atual 5.15. Ordens geralmente são executadas perto de 5.15 ou 5.45, enquanto 1757 e -2.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TSLS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TSLS?
Investir em Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares envolve considerar a faixa anual 5.04 - 14.83 e o preço atual 5.15. Muitos comparam -4.45% e -45.21% antes de enviar ordens em 5.15 ou 5.45. Estude as mudanças diárias de preço de TSLS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?
O maior preço de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) no último ano foi 14.83. As ações oscilaram bastante dentro de 5.04 - 14.83, e a comparação com 5.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?
O menor preço de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) no ano foi 5.04. A comparação com o preço atual 5.15 e 5.04 - 14.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TSLS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TSLS?
No passado Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.35 e -63.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.35
- Open
- 5.27
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Low
- 5.15
- High
- 5.27
- Volume
- 1.757 K
- Mudança diária
- -3.74%
- Mudança mensal
- -4.45%
- Mudança de 6 meses
- -45.21%
- Mudança anual
- -63.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.7%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.7%
- Prév.
- 2.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.3%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.9%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 420
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 550
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.