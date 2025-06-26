CotationsSections
Devises / TSLS
TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

5.18 USD 0.17 (3.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TSLS a changé de -3.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.13 et à un maximum de 5.27.

Suivez la dynamique Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TSLS aujourd'hui ?

L'action Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares est cotée à 5.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.13 - 5.27, a clôturé hier à 5.35 et son volume d'échange a atteint 3374. Le graphique en temps réel du cours de TSLS présente ces mises à jour.

L'action Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares est actuellement valorisé à 5.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -63.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TSLS.

Comment acheter des actions TSLS ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares au cours actuel de 5.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.18 ou de 5.48, le 3374 et le -1.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TSLS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TSLS ?

Investir dans Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.04 - 14.83 et le prix actuel 5.18. Beaucoup comparent -3.90% et -44.89% avant de passer des ordres à 5.18 ou 5.48. Consultez le graphique du cours de TSLS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares l'année dernière était 14.83. Au cours de 5.04 - 14.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) sur l'année a été 5.04. Sa comparaison avec 5.18 et 5.04 - 14.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TSLS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TSLS a-t-elle été divisée ?

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.35 et -63.26% après les opérations sur titres.

Range quotidien
5.13 5.27
Range Annuel
5.04 14.83
Clôture Précédente
5.35
Ouverture
5.26
Bid
5.18
Ask
5.48
Plus Bas
5.13
Plus Haut
5.27
Volume
3.374 K
Changement quotidien
-3.18%
Changement Mensuel
-3.90%
Changement à 6 Mois
-44.89%
Changement Annuel
-63.26%
31 octobre, vendredi
12:30
USD
Indice des prix PCE de base m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
12:30
USD
Indice des prix PCE de base a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.9%
12:30
USD
Indice des prix PCE m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.3%
12:30
USD
Indice des prix PCE a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.7%
12:30
USD
Dépenses Personnelles m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Indice du Coût de l'Emploi
Act
Fcst
0.9%
Prev
0.9%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
43.8
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
420
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
550
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev