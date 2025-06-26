报价部分
TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

5.15 USD 0.20 (3.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TSLS汇率已更改-3.74%。当日，交易品种以低点5.15和高点5.27进行交易。

关注Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TSLS股票今天的价格是多少？

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares股票今天的定价为5.15。它在5.15 - 5.27范围内交易，昨天的收盘价为5.35，交易量达到1757。TSLS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares目前的价值为5.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.48%和USD。实时查看图表以跟踪TSLS走势。

如何购买TSLS股票？

您可以以5.15的当前价格购买Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares股票。订单通常设置在5.15或5.45附近，而1757和-2.28%显示市场活动。立即关注TSLS的实时图表更新。

如何投资TSLS股票？

投资Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares需要考虑年度范围5.04 - 14.83和当前价格5.15。许多人在以5.15或5.45下订单之前，会比较-4.45%和。实时查看TSLS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares的最高价格是14.83。在5.04 - 14.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares（TSLS）的最低价格为5.04。将其与当前的5.15和5.04 - 14.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLS股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.35和-63.48%中可见。

日范围
5.15 5.27
年范围
5.04 14.83
前一天收盘价
5.35
开盘价
5.27
卖价
5.15
买价
5.45
最低价
5.15
最高价
5.27
交易量
1.757 K
日变化
-3.74%
月变化
-4.45%
6个月变化
-45.21%
年变化
-63.48%
