TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

5.15 USD 0.20 (3.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSLS за сегодня изменился на -3.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.15, а максимальная — 5.27.

Следите за динамикой Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSLS сегодня?

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) сегодня оценивается на уровне 5.15. Инструмент торгуется в пределах 5.15 - 5.27, вчерашнее закрытие составило 5.35, а торговый объем достиг 1757. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares в настоящее время оценивается в 5.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.48% и USD. Отслеживайте движения TSLS на графике в реальном времени.

Как купить акции TSLS?

Вы можете купить акции Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) по текущей цене 5.15. Ордера обычно размещаются около 5.15 или 5.45, тогда как 1757 и -2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSLS?

Инвестирование в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares предполагает учет годового диапазона 5.04 - 14.83 и текущей цены 5.15. Многие сравнивают -4.45% и -45.21% перед размещением ордеров на 5.15 или 5.45. Изучайте ежедневные изменения цены TSLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) за последний год составила 14.83. Акции заметно колебались в пределах 5.04 - 14.83, сравнение с 5.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) за год составила 5.04. Сравнение с текущими 5.15 и 5.04 - 14.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSLS?

В прошлом Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.35 и -63.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.15 5.27
Годовой диапазон
5.04 14.83
Предыдущее закрытие
5.35
Open
5.27
Bid
5.15
Ask
5.45
Low
5.15
High
5.27
Объем
1.757 K
Дневное изменение
-3.74%
Месячное изменение
-4.45%
6-месячное изменение
-45.21%
Годовое изменение
-63.48%
31 октября, пятница
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.3%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
12:30
USD
Расходы физических лиц м/м
Акт.
Прог.
0.3%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв
Акт.
Прог.
0.9%
Пред.
0.9%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
420
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
550
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.