TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
Il tasso di cambio TSLS ha avuto una variazione del -3.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.15 e ad un massimo di 5.27.
Segui le dinamiche di Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TSLS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TSLS oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares sono prezzate a 5.15. Viene scambiato all'interno di 5.15 - 5.27, la chiusura di ieri è stata 5.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 1757. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TSLS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares è attualmente valutato a 5.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -63.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TSLS.
Come acquistare azioni TSLS?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares al prezzo attuale di 5.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.15 o 5.45, mentre 1757 e -2.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TSLS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TSLS?
Investire in Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares implica considerare l'intervallo annuale 5.04 - 14.83 e il prezzo attuale 5.15. Molti confrontano -4.45% e -45.21% prima di effettuare ordini su 5.15 o 5.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TSLS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares nell'ultimo anno è stato 14.83. All'interno di 5.04 - 14.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) nel corso dell'anno è stato 5.04. Confrontandolo con gli attuali 5.15 e 5.04 - 14.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TSLS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TSLS?
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.35 e -63.48%.
- Chiusura Precedente
- 5.35
- Apertura
- 5.27
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Minimo
- 5.15
- Massimo
- 5.27
- Volume
- 1.757 K
- Variazione giornaliera
- -3.74%
- Variazione Mensile
- -4.45%
- Variazione Semestrale
- -45.21%
- Variazione Annuale
- -63.48%
