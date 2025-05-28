Moedas / TRVI
TRVI: Trevi Therapeutics Inc
8.39 USD 0.41 (5.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRVI para hoje mudou para 5.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.03 e o mais alto foi 8.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Trevi Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRVI Notícias
Faixa diária
8.03 8.46
Faixa anual
2.36 9.92
- Fechamento anterior
- 7.98
- Open
- 8.03
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 8.03
- High
- 8.46
- Volume
- 2.031 K
- Mudança diária
- 5.14%
- Mudança mensal
- 17.34%
- Mudança de 6 meses
- 36.87%
- Mudança anual
- 155.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh