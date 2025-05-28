クォートセクション
通貨 / TRVI
株に戻る

TRVI: Trevi Therapeutics Inc

8.54 USD 0.56 (7.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRVIの今日の為替レートは、7.02%変化しました。日中、通貨は1あたり8.03の安値と8.56の高値で取引されました。

Trevi Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRVI News

1日のレンジ
8.03 8.56
1年のレンジ
2.36 9.92
以前の終値
7.98
始値
8.03
買値
8.54
買値
8.84
安値
8.03
高値
8.56
出来高
3.773 K
1日の変化
7.02%
1ヶ月の変化
19.44%
6ヶ月の変化
39.31%
1年の変化
160.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K