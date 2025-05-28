通貨 / TRVI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TRVI: Trevi Therapeutics Inc
8.54 USD 0.56 (7.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRVIの今日の為替レートは、7.02%変化しました。日中、通貨は1あたり8.03の安値と8.56の高値で取引されました。
Trevi Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRVI News
- トレビ、慢性咳嗽治療の第2a相試験データをERSで発表へ
- Trevi to present phase 2a trial data on chronic cough treatment at ERS
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Trevi Therapeutics stock hits 52-week high at $8.80
- Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Trevi Therapeutics at Morgan Stanley Conference: Strategic Focus on Cough Treatments
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- Morgan Stanley backs Trevi with $18 target as cough drug Haduvio gains momentum
- Trevi Therapeutics stock initiated at Overweight by Morgan Stanley on chronic cough drug potential
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Trevi Therapeutics stock with Overweight rating
- Trevi Therapeutics Announces Closing of $115 Million Underwritten Offering and Full Exercise by Underwriters of Option to Purchase Additional Shares
- Trevi Therapeutics Announces Pricing of $100 Million Underwritten Offering of Common Stock
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- H.C. Wainwright maintains Trevi Therapeutics stock rating following trial results
- Stifel reiterates buy rating for Trevi Therapeutics stock after study results
- Oppenheimer raises Trevi Therapeutics stock price target to $23
- Trevi Therapeutics launches $100 million stock offering
- Raymond James reiterates strong buy rating on Trevi Therapeutics stock
- Trevi Therapeutics stock soars to 52-week high of $7.43
- Trevi reports success in Phase 2b cough treatment trial
- Trevi Therapeutics to Host Conference Call and Webcast on June 2nd to Share Topline Results from the Phase 2b CORAL Trial of Haduvio in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Chronic Cough
- Trevi Therapeutics to Participate in Upcoming June Conferences
- H.C. Wainwright sets $21 target for Trevi Therapeutics stock
1日のレンジ
8.03 8.56
1年のレンジ
2.36 9.92
- 以前の終値
- 7.98
- 始値
- 8.03
- 買値
- 8.54
- 買値
- 8.84
- 安値
- 8.03
- 高値
- 8.56
- 出来高
- 3.773 K
- 1日の変化
- 7.02%
- 1ヶ月の変化
- 19.44%
- 6ヶ月の変化
- 39.31%
- 1年の変化
- 160.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K