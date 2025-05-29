Währungen / TRVI
TRVI: Trevi Therapeutics Inc
8.54 USD 0.56 (7.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRVI hat sich für heute um 7.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.03 bis zu einem Hoch von 8.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trevi Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.03 8.56
Jahresspanne
2.36 9.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.98
- Eröffnung
- 8.03
- Bid
- 8.54
- Ask
- 8.84
- Tief
- 8.03
- Hoch
- 8.56
- Volumen
- 3.773 K
- Tagesänderung
- 7.02%
- Monatsänderung
- 19.44%
- 6-Monatsänderung
- 39.31%
- Jahresänderung
- 160.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K