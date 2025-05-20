Валюты / TRVI
TRVI: Trevi Therapeutics Inc
7.96 USD 0.11 (1.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRVI за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.92, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Trevi Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRVI
TRVI на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
7.92 8.28
Годовой диапазон
2.36 9.92
- Предыдущее закрытие
- 8.07
- Open
- 8.01
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.92
- High
- 8.28
- Объем
- 4.230 K
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- 11.33%
- 6-месячное изменение
- 29.85%
- Годовое изменение
- 142.68%
