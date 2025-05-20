货币 / TRVI
TRVI: Trevi Therapeutics Inc
8.09 USD 0.13 (1.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRVI汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点8.00和高点8.23进行交易。
关注Trevi Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRVI新闻
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Trevi Therapeutics stock hits 52-week high at $8.80
- Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Trevi Therapeutics at Morgan Stanley Conference: Strategic Focus on Cough Treatments
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- Morgan Stanley backs Trevi with $18 target as cough drug Haduvio gains momentum
- Trevi Therapeutics stock initiated at Overweight by Morgan Stanley on chronic cough drug potential
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Trevi Therapeutics stock with Overweight rating
- Trevi Therapeutics Announces Closing of $115 Million Underwritten Offering and Full Exercise by Underwriters of Option to Purchase Additional Shares
- Trevi Therapeutics Announces Pricing of $100 Million Underwritten Offering of Common Stock
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- H.C. Wainwright maintains Trevi Therapeutics stock rating following trial results
- Stifel reiterates buy rating for Trevi Therapeutics stock after study results
- Oppenheimer raises Trevi Therapeutics stock price target to $23
- Trevi Therapeutics launches $100 million stock offering
- Raymond James reiterates strong buy rating on Trevi Therapeutics stock
- Trevi Therapeutics stock soars to 52-week high of $7.43
- Trevi reports success in Phase 2b cough treatment trial
- Trevi Therapeutics to Host Conference Call and Webcast on June 2nd to Share Topline Results from the Phase 2b CORAL Trial of Haduvio in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Chronic Cough
- Trevi Therapeutics to Participate in Upcoming June Conferences
- H.C. Wainwright sets $21 target for Trevi Therapeutics stock
- B.Riley sets Trevi stock Buy rating, $20 target on cough data
- Stifel maintains Buy on Trevi Therapeutics, $15 target
日范围
8.00 8.23
年范围
2.36 9.92
- 前一天收盘价
- 7.96
- 开盘价
- 8.00
- 卖价
- 8.09
- 买价
- 8.39
- 最低价
- 8.00
- 最高价
- 8.23
- 交易量
- 1.275 K
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- 13.15%
- 6个月变化
- 31.97%
- 年变化
- 146.65%
